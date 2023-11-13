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Коммерсантъ FM
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Началась подготовка производства первых образцов истребителей Checkmate

Сроки первого вылета истребителя пятого поколения Checkmate были скорректированы из-за изменения проекта, сообщила пресс-служба «Ростеха». Заводу-изготовителю передана документация для подготовки производства первых образцов.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«На основе проведенных работ в проект были внесены изменения, что скорректировало и сроки первого вылета. Сегодня конструкторская документация передана на завод-изготовитель, начата подготовка производства первых образцов»,— сообщила пресс-служба «Ростеха» «РИА Новости».

Истребитель Checkmate — первый российский однодвигательный самолет пятого поколения. Разработан компанией «Сухой» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха»). Был представлен в 2021 году на МАКС-2021. Особенностями названы малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию «стоимость—эффективность».

«Ростех» после презентации Checkmate собрал мнения потенциальных заказчиков, скорректировал стоимость проекта и «отдельные технические решения». По мнению госкорпорации, это «существенно повысило конкурентоспособность и коммерческую привлекательность» истребителя и «снизило технические риски при его создании».

Как именно скорректирован срок первого вылета Checkmate, не уточняется. Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров в августе 2022 года говорил, что первый полет состоится в 2024 году. Тогда он также говорил, что срок скорректирован. Ожидается, что первая партия истребителей будет произведена в 2026 году, серийное производство намечено на 2027 год.

Леонид Уварчев

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