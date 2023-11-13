Молодежи придерживают ставки

Работодатели даже на фоне нынешней нехватки рабочих рук сохраняют настороженное отношение к не имеющим опыта молодым соискателям рабочих мест — их зарплатные предложения за год практически не изменились, следует из опроса кадровой компании Kontakt InterSearch Russia. Эксперты отмечают, что студенты и недавние выпускники в большей степени могут рассчитывать на интерес к ним крупных компаний, в то время как малый и средний бизнес предпочитает брать готовых специалистов со стажем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Молодежь не торопится в уютные офисы крупных компаний без повышения предлагаемых зарплат, а в мелких без опыта ей не очень рады

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Молодежь не торопится в уютные офисы крупных компаний без повышения предлагаемых зарплат, а в мелких без опыта ей не очень рады

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Дефицит кадров не заставил работодателей начать активнее нанимать молодых специалистов, следует из опроса Kontakt InterSearch Russia. Участие в нем приняли более 800 молодых соискателей рабочих мест и представителей компаний. Согласно полученным данным, уровень зарплатных предложений молодым специалистам за год практически не изменился и составляет 41–60 тыс. руб. в месяц. Напомним, что в среднем по стране прирост зарплат в реальном выражении за год, по данным Росстата, превысил 7%.

По словам директора по маркетингу платформы гибкой занятости Ventra Go! Анны Ларионовой, бизнес готов брать молодежь на работу, но это касается в основном проектов, которые не требуют квалификации, например в качестве массового персонала. «Для ряда отраслей и позиций у работодателей сохраняется спрос на сотрудников с экспертизой»,— отмечает она.

Старший консультант кадровой компании UTEAM Ольга Сапожникова между тем полагает, что в условиях кадрового голода компании все же стали чаще рассматривать начинающих специалистов для трудоустройства. «Бизнес готов брать на работу молодых сотрудников с небольшим опытом работы и вкладываться в их обучение, чтобы обеспечить свою потребность в квалифицированных кадрах в дальнейшем. Особенно это касается таких сфер, как IT, производство, строительство, туризм, все направления продаж и работы с клиентами»,— отмечает эксперт.

Партнер рекрутинговой компании Cornerstone Владислав Быханов отмечает, что сейчас на рынке труда могут присутствовать обе названные тенденции. В то время как крупный бизнес готов нанимать молодых специалистов по целевым программам, малые и средние предприятия «психологически» не готовы взаимодействовать с недавними выпускниками. «Владельцы таких компаний не готовы мириться с зарплатными запросами молодых специалистов: недавние выпускники могут претендовать на зарплату 100 тыс. руб., в то время как опытные специалисты будут просить лишь на 20–50% больше»,— отмечает Владислав Быханов.

Как следует из опроса Kontakt InterSearch Russia, наиболее привлекательными для трудоустройства сферами молодые соискатели считают бизнес и финансы, IT, строительство и недвижимость. Менее всего они хотели бы работать в сельском хозяйстве, легкой промышленности и сфере безопасности. 39% опрошенных студентов и выпускников хотели бы работать в международной компании, 17% — в российской, для 22% этот вопрос непринципиален. Примечательно, что по специальности, полученной в высшем учебном заведении, планируют работать лишь 53% опрошенных.

Белая заработная плата важна для 37% молодых специалистов, 62% согласны и на серую, если это поможет им больше зарабатывать. Развивать навыки эксперта и стать профессионалом своего дела, не увязывая это с получением руководящих должностей, хотели бы 42% опрошенных. 30% делают ставку на создание своего бизнеса, 20% планируют дорасти до топ-менеджеров.

Партнер Kontakt InterSearch Russia Анастасия Стасева отмечает две выявленные опросом важные тенденции. «Молодые специалисты отдают предпочтение карьерному развитию в экспертном "горизонтальном" поле, для большинства "вертикальный" карьерный рост не является ключевым показателем успешности — это тенденция, которая продолжает активно развиваться последние годы,— говорит она.— Также растет доля молодежи, желающей попробовать себя в собственном бизнесе. Это будет подталкивать работодателей к необходимости развивать культуру предпринимательства».

Анастасия Мануйлова