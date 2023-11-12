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Коммерсантъ FM
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РБК: «Соллерс» будет производить ремни и подушки безопасности

Автомобильный концерн «Соллерс» будет выпускать подушки безопасности, электронные блоки управления, рулевые колеса и ремни. Об этом сообщил источник РБК в компании. По его словам, на фоне дефицита иностранных компонентов «Соллерс» рассчитывает на спрос и со стороны конкурентов — группы ГАЗ и «Москвича».

Собеседник издания утверждает, что производство будет основано на технологиях партнера из Китая, для этого рассматривается создание совместного предприятия. По словам источника, производство могут начать на площадях основного актива «Соллерса» — индустриального парка Ульяновского автомобильного завода.

Предполагается, что объем инвестиций на первом этапе составит примерно 1,5 млрд руб. «Соллерс» привлечет средства за счет займа от Фонда развития промышленности. В фонде подтвердили, что компания интересовалась льготным займом на сумму 1,2 млрд руб. и на этой неделе подала документы для рассмотрения заявки.

«Соллерс» помимо традиционной продуктовой линейки (Hunter, Profi, Patriot) владел совместными предприятиями с Ford, Mazda и Isuzu, но они ушли с российского рынка после начала боевых действий на Украине.

В 2022 году «Соллерс» начал сборку коммерческого автомобиля JAC Sunray на площадке Ford в Елабуге под брендом Sollers Atlant и фургона Sollers Argo. В сентябре этого года на заводе во Владивостоке начали выпускать китайские пикапы JAC T6 (Sollers ST6).

Анастасия Ларина

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