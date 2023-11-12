Убийце и рабовладельцу не место на небе

По мнению группы американских астрономов, португальский и испанский мореплаватель Фернан Магеллан, совершивший первое из известных кругосветных путешествий, недостоин того, чтобы его имя носили какие-либо космические объекты, поскольку он был убийцей и рабовладельцем. Об этом сообщает газета The Guardian, которая цитирует статью одного из этих астрономов — Мии дел лос Рейес из Амхерст-колледжа в Массачусетсе, опубликованную в журнале Американского физического общества APS Physics.

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Имя Фернана Магеллана носят несколько космических объектов. Так, в кругосветном путешествии 1519–1522 годов один из членов команды Магеллана, Антонио Пигафетта, описал известные еще с древности звездные объекты, которые потом стали называть Магеллановыми Облаками — Большим и Малым. Это две крупнейшие галактики—спутники Млечного Пути, которые связываются Магеллановым Мостом (структура из газа и звезд), от них исходит поток газа, который называется Магелланов Поток, и все это в совокупности называется Магеллановой системой.

Как отмечают астрономы-активисты, во время своих экспедиций Магеллан совершал «жуткие поступки». На островах, на которых сейчас располагаются Гуам и Филиппины, «он и его люди сжигали целые деревни и убивали их жителей», на землях, которые сейчас занимает Аргентина, он делал «самых молодых и хорошо сложенных» мужчин рабами, надевал им наручники, уверяя, что это подарки, и т. д. Исследователи считают, что никакие астрономические объекты или сооружения нельзя называть именем людей, связанных «с жестоким колониальным наследием», и призывают Международный астрономический союз, отвечающий за изменение названий космических объектов, дать другое имя Магеллановым Облакам.

В числе возможных вариантов замены — Млечные Облака.

Мнение о необходимости переименования этого объекта поддерживает также профессор Нью-Йоркского университета Дэвид Хогг, однако он добавляет, что не только из-за поступков Магеллана. «Главная причина заключается в том, что эти облака не были открытием Магеллана»,— говорит он.

Дискуссия о тех или иных переименованиях в научном сообществе не ограничивается только звездами. В числе недавних таких обсуждений переименование биологических видов, которые были названы в честь, например, Гитлера или Муссолини. Так, имя вождя Третьего рейха носят два насекомых. Правда, одно, Rochlingia hitleri, как утверждают ученые, вымерло еще миллионы лет назад. Второе же, Anophthalmus hitleri, считается небычайно редким. В честь итальянского диктатора названа бабочка Hypopta mussolinii. Но это не единственное ее название, также используются Mormogystia reibellii или Hypopta reibellii. Запросы об окончательном переименовании уже направлены в ответственные за это организации.

Алена Миклашевская