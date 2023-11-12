В Краснодаре новые автомобили подешевели на 8%, а подержанные подорожали на 22%

В Краснодаре средняя цена на новые автомобили снизилась на 8%: с 3,7 млн руб. в январе до 3,4 млн руб. в октябре 2023 года. Цена на вторичном рынке, напротив, за этот же период выросла на 22%: c 1,3 млн до 1,6 млн руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики Авто.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

При этом с января по октябрь предложение на новые машины увеличилось на 16%, а на автомобили с пробегом снизилось на 14%.

«Повышение утилизационного сбора (август 2023) спровоцировало рост продаж автомобилей во всех регионах страны, включая Краснодар. Пик продаж подержанных автомобилей наблюдался в августе и октябре 2023 года. Сокращение стока автомобилей с пробегом привело к росту средней цены и увеличению продаж новых автомобилей. Пик их продаж пришелся на сентябрь и октябрь 2023 года, наименьшая доля продаж пришлась на февраль — 7%»,— пояснили в Авто.ру.

В топ-5 брендов в категории «Новые автомобили» вошли LADA (ВАЗ), Chery, Haval, BMW и Toyota. Пятерку лидеров в категории «Подержанные автомобили» составили LADA (ВАЗ), Hyundai, Toyota, Mercedes-Benz и Kia.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», LADA (ВАЗ) Granta возглавила рейтинг самых популярных в первом полугодии 2023 года новых автомобилей на платформе «Авито Авто» в Краснодарском крае. На эту марку пришлось 15,6% продаж на платформе. В первом полугодии 2023 года спрос на новые легковые автомобили на платформе в Краснодарском крае вырос на 22,3% в сравнении с июлем—декабрем прошлого года. Средняя цена нового авто в первой половине текущего года в регионе составила 3,195 млн руб.

Маргарита Синкевич

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