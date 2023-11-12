Конкурс саксофонистов имени Адольфа Сакса выиграл 17-летний Дмитрий Пинчук из России

Семнадцатилетний россиянин Дмитрий Пинчук выиграл 8-й конкурс саксофонистов имени Адольфа Сакса, сообщается на сайте конкурса. Это мероприятие считается самым престижным среди саксофонистов.

В этом году конкурс проходил с 31 октября по 11 ноября. В нем участвовали 264 конкурсанта из 19 стран мира. До финала дошли шестеро — трое из России, два из Японии и один из Италии.

Конкурс назван в честь изобретателя саксофона и проходит раз в четыре года в бельгийском городе Динан, на родине музыканта. Музыкальный конкурс проводится с 1994 года. За это время лауреатами становились два российских музыканта: в 2006 году — Сергей Колесов, в 2014-м — Никита Зимин.

Александра Горошилова