На празднование Сабантуя в 2024 году потратят 85 млн рублей из краевого бюджета

Контрольно-счетная палата Пермского края в рамках подготовки краевого бюджета на ближайшие три года ко второму чтению предложила уменьшить расходы краевой казны, запланированные на организацию XIV Всероссийского сельского Сабантуя. На эти цели планировалось потратить 85 млн руб. Однако согласно постановлению правительства Пермского края размер субсидии для одной некоммерческой организации не должен превышать 5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

КСП предложила также сократить расходы на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс сооружений “Кафедральный собор Спасо-Преображенского монастыря”». На эти цели из краевого бюджета запланировано выделение 85 млн руб. ежегодно. По мнению КСП, максимально возможный объем субсидий — 50 млн руб.

Однако в правительстве края пояснили, что на следующей неделе будут внесены изменения в постановление правительства. Предельно допустимые расходы на эти цели будут увеличены, поэтому оснований для исключения из бюджета этих расходов нет.