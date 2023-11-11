В очереди перед Крымским мостом скопилось больше 100 автомобилей

По данным на 17:00, в очереди со стороны Керчи при въезде на Крымский мост скопился 101 автомобиль. Об этом говорится в телеграм-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. Пробки со стороны полуострова начали образовываться после 15:00. К 16:00 в очереди находилось уже 130 автомобилей.

О причинах заторов не сообщается. В чате «Крымский мост» водители жалуются на плохую организацию движения на подъездах к переправе.

Александр Орлов

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