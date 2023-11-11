Самовал-беспилотник пройдет испытания в Кузбассе

Тяжелый самосвал-беспилотник «Робокоп», разработанный «КамАЗом», пройдет тестовые испытания в Кузбассе, сообщили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «КАМАЗ» Фото: ПАО «КАМАЗ»

«Сейчас научно-технический центр «КамАЗа» дорабатывает прототип. В 2020-м «КамАЗ» испытывал 60-тонный самосвал категории Autonomous Ready. При дооборудовании такой автомобиль становится роботом. Тогда компания заявила, что следующий прототип сразу будет беспилотным»,– рассказал вице-губернатор Кемеровской области Андрей Панов.

В 2020-м, представляя самосвал, собранный как Autonomous Ready, компания отмечала, что автомобиль предназначен для транспортировки скальной и горной породы в средних и малых карьерах в районах с умеренным и холодным климатом. «Примененные агрегаты самосвала полностью готовы для превращения его в беспилотный. Остается лишь установить элементы машинного зрения, сенсоров, связи и блок принятия решений, чтобы грузовик смог самостоятельно работать в карьерах без участия водителя»,– комментировали в компании.

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Оксана Павлова