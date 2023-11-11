На Тамбовском пороховом заводе спустя пять месяцев снова произошел пожар

Пожар произошел на пороховом заводе в Котовске Тамбовской области. Никто не пострадал. В июне жертвами взрыва на заводе стали пять человек, 13 пострадали.

Сообщение о пожаре в отдельно стоящем одноэтажном кирпичном здании порохового завода поступило в региональное управление МЧС в 00:22. Как говорится в сообщении ведомства в Telegram, пожар «был оперативно ликвидирован подразделениями пожарной охраны». Площадь возгорания составила 300 кв. м. Причины и обстоятельства пожара уточняются.

Пять месяцев назад взрыв произошел на федеральном казенном предприятии «Тамбовский пороховой завод» во время ремонтных работ. Пятеро погибших были рабочими организации. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ). Местные власти сообщали, что причиной взрыва тогда стал человеческий фактор.

Леонид Уварчев