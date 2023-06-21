Взрыв на Тамбовском пороховом заводе произошел при демонтаже оборудования для пироксилина

Как сообщили источники «Ъ» в правоохранительных органах, ремонтные работы, во время которых 20 июня произошел взрыв на Тамбовском пороховом заводе в Котовске, выполняла крымская компания ООО «Югстрой». Пятеро погибших являются рабочими этой организации.

По предварительной информации, взрыв с последующим возгоранием произошел в помещении одного из цехов в результате нарушения требований безопасности при проведении демонтажных работ оборудования по изготовлению пироксилина с использованием электроинструмента.

Всего в происшествии пострадало 18 человек. О четверых погибших сообщалось сразу, еще один позже скончался в больнице. С ранениями госпитализировали 13 человек.

Работы выполняло ООО «Югстрой». Эта фирма, согласно Kartoteka.ru, зарегистрирована 31 мая текущего года в офисном центре на улице Самокиша в Симферополе. Уставный капитал — 50 тыс. руб. Среди ее видов деятельности есть монтаж промышленных машин и оборудования, строительство и подготовка строительных площадок. Учредителями в равных долях выступают Вадим Тарасюк и Захар Шульга.

После взрыва управление Следственного комитета России по Тамбовской области возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ, максимальное наказание — семь лет лишения свободы). Местные власти сообщили, что причиной «хлопка с последующим возгоранием» стал человеческий фактор. Предприятие работает в штатном режиме.

Сергей Толмачев, Воронеж