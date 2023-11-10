Главные новости Юга России. Коротко

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Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону 10 ноября. Президент России на обратном пути из Казахстана посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, где заслушал доклады о ходе специальной военной операции и осмотрел новые образцы военной техники.

Двум правоохранителям на Ставрополье присвоены генеральские звания. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции заместителю начальника ГУ МВД России по Ставропольскому краю — начальнику полиции Айдару Абрарову и генерал-майора юстиции — заместителю начальника ГУ МВД России по Ставропольскому краю — начальнику Главного следственного управления Владимиру Кравченко.

Глава Ставрополья встретился с президентом Белоруссии в Минске. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и президент Беларуси Александр Лукашенко обсудили итоги и перспективы сотрудничества края и республикив сфере сельского хозяйства, производства и туризма.

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Байир Путеев избран сенатором от республики Калмыкия. Члены Народного Хурала Калмыкии избрали на пост сенатора от республики первого замсекретаря калмыцкого отделения партии «Единая Россия» БайираПутеева. Ранее пост сенатора от законодательной власти Калмыкии занимал Алексей Майоров.

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СЗ «Южный» распланирует 183,1 га у Гребного канала в Ростове под дорогу. ООО СЗ «Южный» получило разрешение подготовить проект планировки и межевания территории в районе Гребного канала «Дон». На участке площадью 183,1 га от ул. Бориса Слюсаря в южном направлении планируют построить автомобильную дорогу.

На Ставрополье урожай винограда снизился на 31%. Виноградарями собрано 26,8 тыс. т (- 31% к 2022 году) с площади 4,1 тыс. га, средняя урожайность составила 64,8 ц/га, что на 40% меньше чем в прошлом году.

На Кубани выросло производство плодоовощных консервов. С начала текущего года предприятия Краснодарского края выпустили более 1 млрд банок плодоовощных консервов, что на 11% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

В Ставропольском краеувеличен валовый сбор тепличных овощей. С начала текущего года валовый сбор овощей защищенного грунта в регионе составил 96,5 тыс. т, что на 10% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Производство томатов достигло 77,5 тыс. т, а огурцов — 18,7 тыс. т.

Адлерский форелеводческий завод удвоит объем производства. Племенной форелеводческий завод «Адлер» реализует программу модернизации, которая позволит вдвое увеличить объем выпускаемой продукции до 1 тыс. т в год. Планируется, что переработка рыбной продукции после обновления увеличится до 269 т, реализация рыбопосадочного материала будет увеличена до 45 т.

Торги по продаже имущества закрытой игорной зоны «Азов-Сити» не состоялись. Имущество НАО «Агентство развития Краснодарского края», управлявшего игорной зоной, было выставлено на торги за 378 млн руб., однако на аукцион не было подано ни одной заявки.

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Недостроенный лечебно-оздоровительный комплекс в Сочи пойдет под снос. Мэрия Сочи выиграла спор с застройщиком «Центр М» и агрокомпанией «Зима», владельцами недостроенного пансионата в районе мыса Видный. Суд постановил снести здание лечебного корпуса и два гостевых дома, признав их самовольными строениями.

Глава администрации Кагальницкого района отправлен под арест на два месяца. Зерноградский районный суд Ростовской области избрал меру пресечения для главы администрации Кагальницкого района Вадима Сидорова, подозреваемого в получении взятки на сумму 176,6 тыс. руб. Подозреваемый останется под стражей на два месяца — до 7 января 2024 года.

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Глава администрации Мартыновского района осужден на условный срок за халатность. Глава администрации Анатолий Тесленко пренебрег своими служебными обязанностями и не ограничил доступ к недостроенному заброшенному зданию в слободе Большая Мартыновка. В мае часть кровли здания обрушилась на двух подростков, один из которых умер от полученных травм.

В Ростове экс-полицейский осужден на семь лет колонии за получение взятки. Судебная коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда оставила в силе приговор бывшему старшему следователю следственного отдела ОП № 1 УМВД России по Ростову-на-Дону капитану полиции Артему Бондаренко, осужденному на семь лет колонии строгого режима по обвинению в получении взятки в размере 1 млн руб.

Проект II очереди кладбища в Мясниковском районе одобрен госэкспертизой. Участок площадью 40 га рассчитан на 80 тыс. захоронений. На территории кладбища будет построен крематорий и административные здания, площадка для прощания с воинами, стела, автостоянка и колумбарные стены.

Ростов-на-Дону украсят к Новому году до 20 декабря. Власти Ростова-на-Дону разрабатывают концепцию украшения донской столицы к новогодним праздникам.Концепция будет готова к 15 ноября, после чего начнется основной этап работ. О деталях концепции власти сообщат после ее утверждения.