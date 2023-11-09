Глава администрации Мартыновского района осужден на условный срок за халатность

Мартыновский районный суд Ростовской области приговорил главу администрации района Анатолия Тесленко к двум годам условно по уголовному делу о халатности ( ч. 2 ст. 293 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Согласно версии обвинения, глава администрации пренебрег своими служебными обязанностями и не ограничил доступ к недостроенному заброшенному зданию в слободе Большая Мартыновка. В результате, часть кровли здания обрушилась на двух подростков, которые пришли к ветхому сооружению. Один из детей умер от полученных травм. Напомним, обрушение произошло в мае текущего года.

«Суд приговорил Анатолия Тесленко к двум годам лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком в два года, с лишением права занимать определенные должности сроком на два года. Приговор в законную силу не вступил»,— сообщила пресс-служба прокуратуры.

Анастасия Назарова