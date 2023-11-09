Владимир Путин присвоил генеральские звания двум правоохранителям на Ставрополье

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции Айдару Абрарову и генерал-майора юстиции Владимиру Кравченко. Оба служат в правоохранительных органах Ставропольского края. Соответствующий документ опубликован 8 ноября на портале правовой информации.

Айдар Абраров — ранее полковник полиции. Он занимает должность заместителя начальника ГУ МВД России по Ставропольскому краю – начальника полиции с мая 2022 года. До этого он занимал пост начальника оперативного управления ГУСБ МВД России.

Владимир Кравченко являлся полковником юстиции и занимал должность замначальника Главного управления МВД России по Ставропольскому краю — начальника Главного следственного управления с марта 2022 года. Отмечен медалями МВД России «За отличие в службе» I, II, III степени, «За доблесть в службе», нагрудным знаком МВД России «Почетный сотрудник МВД»

Анастасия Назарова