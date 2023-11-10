Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону 10 ноября

Президент России Владимир Путин на обратном пути из Казахстана посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, где заслушал доклады о ходе специальной военной операции в ночь на 10 ноября. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

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В сопроводении министра обороны РФ Сергея Шойгу глава государства ознакомлся с информацией о ситуации на линии боевого соприкосновения, а также осмотрел новые образцы военной техники.

Ранее Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа 20 октября.

Анастасия Назарова