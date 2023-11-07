На Ставрополье урожай винограда снизился на 31%

Аграрии Ставропольского края завершили сбор винограда на территории региона, сообщается на сайте министерства сельского хозяйства региона. Объем сбора винной ягоды снизился на треть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края

«Собрано 26,8 тыс. т (- 31% к 2022 году) с площади 4,1 тыс. га, средняя урожайность 64,8 ц/га (- 40% к 2022 году)»,— сообщается в отчетности регионального минсельхоза.

В официальном сообщении ведомства отмечается, что в текущем году виноградарские хозяйства столкнулись с неблагоприятной погодой — заморозками в апреле и обильными ливнями в июне, что негативно повлияло на урожай текущего года.

Также сообщается, что в 2023 году на поддержку виноградарей властями региона было выделено 226 млн руб.

«Субсидии компенсируют расходы на приобретение посадочного материала и его закладку, на уход за насаждениями, применение удобрений, использование экологических технологий возделывания, а также приобретение оборудования для производства продукции»,— отмечает пресс-служба минсельхоза Ставрополья.

Анастасия Назарова