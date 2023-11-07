На Ставрополье урожай винограда снизился на 31%
Аграрии Ставропольского края завершили сбор винограда на территории региона, сообщается на сайте министерства сельского хозяйства региона. Объем сбора винной ягоды снизился на треть.
Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края
«Собрано 26,8 тыс. т (- 31% к 2022 году) с площади 4,1 тыс. га, средняя урожайность 64,8 ц/га (- 40% к 2022 году)»,— сообщается в отчетности регионального минсельхоза.
В официальном сообщении ведомства отмечается, что в текущем году виноградарские хозяйства столкнулись с неблагоприятной погодой — заморозками в апреле и обильными ливнями в июне, что негативно повлияло на урожай текущего года.
Также сообщается, что в 2023 году на поддержку виноградарей властями региона было выделено 226 млн руб.
«Субсидии компенсируют расходы на приобретение посадочного материала и его закладку, на уход за насаждениями, применение удобрений, использование экологических технологий возделывания, а также приобретение оборудования для производства продукции»,— отмечает пресс-служба минсельхоза Ставрополья.