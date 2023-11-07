Валовый сбор тепличных овощей в Ставропольском крае вырос на 10%

Валовый сбор овощей защищенного грунта в Ставропольском крае с начала текущего года составил 96,5 тыс. т, что на 10% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Производство томатов достигло 77,5 тыс. т, а огурцов — 18,7 тыс. т Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Ставропольского края Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Ставропольского края

«В 2022 году по объемам производства овощей защищенного грунта край занял в рейтинге страны четвертое место. Ставропольский край стабильно занимает первое место в России по производству томатов защищенного грунта»,– отмечается в сообщении пресс-службы минсельхоза края.

Сегодня на Ставрополье работают 12 тепличных комплексов общей площадью 311 га. Основные мощности располагаются в Изобильненском, Кировском и Предгорном округах.

Анастасия Назарова