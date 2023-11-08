Проект II очереди кладбища в Мясниковском районе одобрен госэкспертизой

Проектная документация по строительству второй очереди кладбища «Ростовское» в Мясниковском районе Ростовской области получила одобрение государственной экспертизы, сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.

Участок площадью 40 га рассчитан на 80 тыс. захоронений. На территории кладбища будет построен крематорий и административные здания, площадка для прощания с воинами, стела, автостоянка и колумбарные стены. Рядом с территорией будут оборудованы две остановки для общественного транспорта. Кладбище будет иметь ограждение с функциональной защитой.

«Проектом также предусмотрено создание отдельных зон для вероисповедальных захоронений конфессий (по-христианскому, мусульманскому, иудейскому, буддистскому обрядам), квартала для захоронений в склепах и мемориальных сооружениях»,— отмечает пресс-служба администрации.

Реализация проекта займет 20 месяцев. Приступить к проекту планируют после выделения необходимого финансирования.

Ранее сообщалось, подготовка проекта строительства второй очереди кладбища «Ростовское» затянулась, хотя действующая зона захоронений заполнена уже на 69,5%.

Анастасия Назарова