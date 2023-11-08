Глава Ставрополья Владимир Владимиров встретился с Александром Лукашенко в Минске

В Минске во Дворце Независимости состоялась встреча губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова с президентом Беларуси Александр Лукашенко. Они обсудили новые варианты сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ставрополья.

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Отмечается, что в прошлом году товарооборот между Беларусью и Ставропольским краем вырос на 75% и составил $229 млн. За восемь месяцев текущего года товарооборот увеличился на 130%.

Александр Лукашенко предложил региону развивать сотрудничество в направлении поставок семенного материала, совместных проектах в сфере растениеводства и сельскохозяйственной селекции.

Планируется создать на Ставрополье мультибрендовый торгово-сервисный центр белорусской сельхозтехники. Также возможно создание в крае совместных сборочных производств.

Беларусь готова поставлять деревянные каркасные конструкции и экологичную мебель для курортных городов Ставрополья. Кроме того, планируется восстановление прямого сообщения между Ставрополем и Минском.

«Мы готовы по всем направлениям сотрудничать с вами. Если вы обнаружите в Беларуси что-то интересное, скажите — мы всегда отреагируем настолько, насколько это возможно. Но если договоримся, свято будем соблюдать наши договоренности»,— цитирует пресс-служба правительства слова президента Беларуси.

Анастасия Назарова