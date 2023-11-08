Глава Ставрополья Владимир Владимиров встретился с Александром Лукашенко в Минске
В Минске во Дворце Независимости состоялась встреча губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова с президентом Беларуси Александр Лукашенко. Они обсудили новые варианты сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ставрополья.
Отмечается, что в прошлом году товарооборот между Беларусью и Ставропольским краем вырос на 75% и составил $229 млн. За восемь месяцев текущего года товарооборот увеличился на 130%.
Александр Лукашенко предложил региону развивать сотрудничество в направлении поставок семенного материала, совместных проектах в сфере растениеводства и сельскохозяйственной селекции.
Планируется создать на Ставрополье мультибрендовый торгово-сервисный центр белорусской сельхозтехники. Также возможно создание в крае совместных сборочных производств.
Беларусь готова поставлять деревянные каркасные конструкции и экологичную мебель для курортных городов Ставрополья. Кроме того, планируется восстановление прямого сообщения между Ставрополем и Минском.
«Мы готовы по всем направлениям сотрудничать с вами. Если вы обнаружите в Беларуси что-то интересное, скажите — мы всегда отреагируем настолько, насколько это возможно. Но если договоримся, свято будем соблюдать наши договоренности»,— цитирует пресс-служба правительства слова президента Беларуси.