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СЗ «Южный» распланирует 183,1 га у Гребного канала в Ростове под дорогу

ООО СЗ «Южный» получил разрешение подготовить проект планировки и межевания территории в районе Гребного канала «Дон». На участке площадью 183,1 га от ул. Бориса Слюсаря в южном направлении планируют построить автомобильную дорогу. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Ростова-на-Дону.

Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

Согласно документу, застройщик должен подготовить проект в течение одного года с момента получения разрешения на строительство.

Как сообщалось ранее, в июне текущего года ООО СЗ «Южный» получил разрешение на планировку и межевание 338,1 га в районе Гребного канала в Ростове. Ранее на этой территории ООО «Фитнес Индустрия» планировала строительство крупнейшего центра триатлона на юге России, но проект был заморожен.

Анастасия Назарова

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