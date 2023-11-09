Землей Сити не будешь

Первые торги по продаже участков и объектов инфраструктуры на территории бывшей игорной зоны «Азов-Сити» признаны несостоявшимися. Имущество НАО «Агентство развития Краснодарского края», управлявшего игорной зоной, продавалось за 378 млн руб., однако на аукцион не было подано ни одной заявки. Игорная зона на Азовском море, в инфраструктуру которой было вложено 2 млрд руб. бюджетных средств, закрылась в 2018 году. По мнению экспертов, актив может быть продан по цене около 100 млн руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Покупатели пока не раскусили фишку выставленного на торги имущества «Азов-Сити»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Покупатели пока не раскусили фишку выставленного на торги имущества «Азов-Сити»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Конкурсный управляющий НАО «Агентство развития Краснодарского края (АРКК)» Борис Артамонов признал несостоявшимися первые торги по продаже имущества компании, поскольку ни один претендент не заявил о своем участии в аукционе, сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

На электронной площадке «Тендер Стандарт» единым лотом выставлялось недвижимое имущество АРКК, расположенное в Щербиновском районе Кубани на территории бывшей игорной зоны «Азов-Сити». Цена лота составила 378 млн руб.

В лот вошли пять участков (право аренды) общей площадью 60 га, предназначенных под объекты коммунального, производственного и административно-хозяйственного назначения, а также принадлежащие АРКК газопровод, водопровод, несколько линий электропередач, автодороги, очистные сооружения.

По данным ЕФРСБ, несколько инфраструктурных объектов не достроены и имеют готовность от 13 до 41%.

НАО «Агентство развития Краснодарского края» было создано в 2005 году администрацией Кубани для управления игорной зоной «Азов-Сити»: АРКК предоставляло резидентам коммунальные услуги. В «Азов-Сити» работали два резидента – казанская фирма «Роял Тайм Групп» и краснодарская «Шамбала». Компании арендовали участки под своими объектами, выплачивая краевому департаменту имущества около 150 тыс. руб. в год, при этом оба резидента взяли на себя обязательства в течение 10 лет ежегодно вкладывать в проект не менее 120 млн руб. На самом деле расходы резидентов оказались выше: «Роял» инвестировал в «Азов-Сити» 3,4 млрд руб., «Шамбала» – 2,5 млрд руб.

Затраты Краснодарского края на создание инфраструктуры в игорной зоне составили 2 млрд руб.

В 2016 году правительство РФ приняло решение о закрытии «Азов-Сити» в связи с созданием игорной зоны в Красной Поляне, проект прекратил существование в 2018 году.

Здания казино и гостиниц в «Азов-Сити» в настоящее время не используются, «Шамбала» сохраняет имущественный комплекс за собой. Имущество «Роял Тайм Групп» в прошлом году приобрела за 53 млн руб. компания «Башстройсервис» из Уфы. АРКК было признано банкротом в 2020 году, его задолженность составила 106 млн руб.

По мнению экспертов, продажа территории, которая нуждается в перепрофилировании, сопряжена с серьезными трудностями. Максим Кузнеченков, партнер практики «Недвижимость и строительство» компании «Меллинг, Войтишкин и партнеры», указывает на основную проблему – объекты создавались совершенно не для тех целей, для которых их можно будет использовать сейчас.

«В целом привлекательность таких активов, даже продаваемых по минимальной цене, вызывает большие вопросы. Использование территории новым владельцем потребует существенных дополнительных усилий властей по завершению строительства инфраструктуры. Кроме того, на участках могут существовать градостроительные ограничения, делающие новое строительство крайне затруднительным. Важный момент – продаваемые с торгов права долгосрочной аренды не гарантируют приобретателю возможность строить новые объекты», – отметил собеседник "Ъ-Юг".

Роман Домащенко, партнер адвокатского бюро «Домащенко и партнеры», считает, что покупатели будут ждать снижения цены до уровня около 100 млн руб. «Территория бывшей игорной зоны интересна новыми коммуникациями, которые создавались с большим запасом мощности. Участок может использоваться под строительство промышленного предприятия», – отмечает юрист.

Анна Перова, Краснодар