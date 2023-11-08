В Ростове экс-полицейский осужден на семь лет колонии за получение взятки

Судебная коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда оставила в силе приговор бывшему старшему следователю следственного отдела ОП № 1 УМВД России по Ростову-на-Дону капитану полиции Артему Бондаренко, осужденному на семь лет колонии строгого режима по обвинению в получении взятки в размере 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области.

По данным ведомства, экс-полицейский был задержан сотрудниками ФСБ с поличным при передаче денег, которые он получил от адвоката фигуранта уголовного дела за переквалификацию вменяемого его подзащитному деяния на менее тяжкий состав.

Против Артема Бондаренко было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст.290 УК РФ (получение взятки). Ворошиловский районный суд приговорил его к семи годам заключения с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, на государственной службе и в органах местного самоуправления на три года. Также подсудимый был лишен звания «капитан юстиции». Сторона защиты обжаловала приговор, но вышестоящая инстанция поддержала решение Ворошиловского районного суда. Приговор бывшему полицейскому вступил в законную силу.

Анастасия Назарова