Самострой убирают с Видного места

Мэрия Сочи выиграла спор с застройщиком «Центр М» и агрокомпанией «Зима», владельцами недостроенного пансионата в районе мыса Видный. Суд постановил снести здание лечебного корпуса и два гостевых дома, признав их самовольными строениями. Возведение оздоровительного объекта начала компания «Сочитоннельдорстрой», которая стала банкротом после окончания олимпийской стройки, незавершенные здания были проданы с торгов. Мэрия города-курорта доказала, что пансионат возводился с существенным нарушением проекта и градостроительных норм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Апелляционную инстанцию убедили доводы Сочинской мэрии

Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ Апелляционную инстанцию убедили доводы Сочинской мэрии

Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Юг», пятнадцатый апелляционный арбитражный суд отклонил жалобу АО «Специализированный застройщик (СЗ) "Центр М"» и ООО «Зима», оставив без изменений решение Арбитражного суда Краснодарского края (АСКК) по иску администрации Сочи о сносе недостроенного пансионата в районе мыса Видный. Судебный акт опубликован в картотеке суда.

АСКК обязал СЗ «Центр М» в течение месяца после вступления решения в законную силу осуществить снос принадлежащих компании самовольных строений – лечебно-оздоровительного корпуса (4 этажа) и гостевого дома (5 этажей), оба здания не достроены и заброшены. Компания «Зима» должна снести расположенный на том же участке гостевой дом (5 этажей).

Спорные объекты находятся в районе мыса Видный на территории, прилегающей к санаторию «Победа», рядом расположены известные курортные учреждения – санатории «Электроника» и «Мыс Видный».

АО «СЗ "Центр М"» зарегистрировано в Москве в 2019 году, учредитель — Виталий Сидоров, владелец десяти компаний различной специализации (вложения в ценные бумаги, консалтинг, торговля, строительство). Агрокомпания «Зима» зарегистрирована в 2012 году в Тимашевском районе Кубани, первые учредители – Анастасия Краттли и Николай Ткачев, дети депутата Госдумы Алексея Ткачева, брата экс-главы Минсельхоза России Александра Ткачева. С 2015 года владельцем ООО «Зима» является Павел Чехлань, ранее возглавлявший холдинг «Агрокомплекс», семейный бизнес Ткачевых.

Строительство пансионата с лечебной базой в районе мыса Видный началось в 2006 году. В планах застройщика, компании «Сочитоннельдорстрой», было возведение комплекса зданий, в том числе 11-этажного спального и 5-этажного лечебного корпусов. Госэкспетриза утвердила проект, администрация Сочи выдала разрешение на строительство. Одновременно «Сочитоннельдорстрой» работал на нескольких крупных олимпийских объектах, в 2014 году у застройщика возникли финансовые проблемы, компания была признана банкротом с долгом на 983 млн руб. Недостроенные здания пансионата вместе с правом аренды муниципального участка были проданы с торгов, после серии сделок недвижимость перешла к компаниям «Центр М» и «Зима».

В 2022 году прокуратура выявила на объекте различные нарушения градостроительных норм, после чего мэрия обратилась в суд с иском о сносе недостроенных зданий.

АСКК согласился с доводами мэрии о том, что строения на мысе Видный не соответствуют утвержденным параметрам проекта, к тому же небезопасны, что подтвердила судебная экспертиза.

Владельцы недвижимости возражали, пытаясь оспорить выводы экспертов, однако апелляционная инстанция не нашла оснований для отмены решения.

Василий Малинин, партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры», указал на иные доводы истца, которые подтвердились в суде: разрешение на строительство было отозвано в связи с тем, что параметры фактически возведенных объектов значительно отличались от предусмотренных в разрешении на строительство. «Кроме того, собственники спорных зданий не имеют титула на земельные участки, так как мэрия не продлила договор аренды», – отметил юрист.

При этом Василий Малинин считает, что в случае обжалования суд кассационной инстанции может критически отнестись к выводам об определении надлежащих ответчиков. «ГК РФ определяет, что ответчиком в деле о сносе самовольной постройки является лицо, которое возвело такую постройку, и только в случае, если такое лицо неизвестно, ответчиком является текущий собственник. Таким образом, компании «Центр М» и «Зима» могут переадресовать претензии мэрии к первому застройщику. Но это не отменяет того факта, что здания возведены без необходимых оснований и в нарушение нормативов», – пояснил юрист.

Анна Перова, Краснодар