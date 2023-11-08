Адлерский форелеводческий завод удвоит объем производства

Племенной форелеводческий завод «Адлер» реализует программу модернизации, которая позволит вдвое увеличить объем выпускаемой продукции, сообщает пресс-служба администрации Сочи. Ежегодное производство товарной рыбы в 2024 году составит 1 тыс. т в год, переработка рыбной продукции – 269 т, реализация рыбопосадочного материала будет увеличена до 45 т.

На территории форелевого хозяйства в настоящее время идет строительство нового инкубационного цеха, реконструируется осетровый нерестовый цех, а также система подачи воды и кислорода. После завершения модернизации форелеводческого завода количество рабочих мест увеличится со ста шестидесяти четырех до двухсот. Сейчас форелеводческий завод «Адлер» поставляет рыбопосадочный материал на предприятия Краснодарского края, а также в Карелию, Дагестан и Осетию.

Племенной форелеводческий завод «Адлер» – единственное в России хозяйство, где содержится маточное стадо из шести пород форели. Предприятие вносит большой вклад в сохранение биоразнообразия региона, ежегодно выпуская в реки десятки тысяч мальков краснокнижного черноморского лосося для восстановления популяции этого вида, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Анна Перова, Краснодар