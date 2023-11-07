Производство плодоовощных консервов на Кубани выросло на 11%

С начала текущего года предприятия Краснодарского края выпустили более 1 млрд банок плодоовощных консервов, что на 11% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора края Вениамина Кондратьева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«В этой отрасли на Кубани работают 15 крупных и средних заводов, а также более 20 компаний малого бизнеса»,— цитирует пресс-служба слова главы региона.

Губернатор отметил, что в 2023 году предприятия региона планируют выпустить 1,7 млрд банок плодоовощных консервов.

Отмечается, что кубанские консервы изготавливают из местного сырья. Продукция экспортируется в Абхазию, Армению, Азербайджан, Китай и Казахстан.

В текущем году общий урожай овощей в Краснодарском крае превысил 500 тыс. т, что превышает результаты прошлого года. Также собрано около 500 тыс. т фруктов и ягод.

Анастасия Назарова