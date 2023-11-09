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Глава администрации Кагальницкого района отправлен под арест на два месяца

Зерноградский районный суд Ростовской области избрал меру пресечения для главы администрации Кагальницкого района Вадима Сидорова, подозреваемого в получении взятки на сумму 176,6 тыс. руб. Подозреваемый останется под стражей на два месяца — до 7 января 2024 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Напомним, чиновник был задержан днем накануне. По версии следствия глава администрации получил взятку в виде сантехнического оборудования от индивидуального предпринимателя за общее покровительство по службе. В отношении Вадима Сидорова возбуждено уголовное дело по п. п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Анастасия Назарова

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