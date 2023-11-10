В Курской области запретили продажу подросткам газовых зажигалок и баллонов

Депутаты Курской областной думы приняли закон «О запрете на территории Курской области розничной продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан, и вовлечения несовершеннолетних в процесс употребления сжиженного углеводородного газа». Законопроект внес прокурор региона Алексей Цуканов.

Закон принят для предотвращения «газовой токсикомании» — употребления паров сжиженного углеводородного газа. «В прошлом году это уже привело к гибели несовершеннолетнего жителя Золотухинского района»,— говорится в сообщении облдумы.

Из текста закона следует, что под ограничение попадают газовые зажигалки, а также баллоны любой емкости для заправки газовых зажигалок и для использования в бытовых приборах, в том числе туристических горелках. Запрет вступит в силу 1 марта 2024 года.

Олег Мухин

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте