ВЦИОМ зафиксировал рост доверия россиян к полиции

Опрос ВЦИОМа зафиксировал рост общественного доверия к сотрудникам полиции своего региона. Второй год подряд показатель держится на максимальном уровне с начала наблюдений. В 2022 году полицейским доверяли 62% респондентов, в 2023 году — 66%, в том числе каждый пятый (19%) — «с полной уверенностью». Для сравнения: в 2012 году, когда такой опрос проводили впервые, о полном доверии говорили лишь 3% респондентов.

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Примечательно, что больше всего полиции доверяет молодежь (85% против 66% в среднем по выборке). Также чаще о доверии заявляли высокообеспеченные граждане (75% против 48% в группе с более скромным достатком) и трудоустроенные в бюджетных организациях (78% против 65% среди работников коммерческих организаций).