Лидером роста цен на новые автомобили в Челябинске в октябре стала Toyota Camry

В Челябинске в октябре в сегменте новых автомобилей лидером по росту цен стала Toyota Camry — она подорожала на 8%, до 4,5 млн руб. На втором месте Kia Seltos (+7%, до 3 млн руб.), на третьем — Hyundai Tucson — на 6%, до 4 млн руб. Mercedes-Benz GLS 2019 года также подорожал на 6%, в октябре его можно было приобрести в среднем за 20 млн руб. Kia Ceed вырос в цене на 5,5%, до 3 млн руб, сообщают аналитики «Авто.ру Оценка».

Некоторые новые машины в октябре подешевели. Например, Lexus RX потерял в цене 9% и стал стоить 10 млн руб. Exeed TXL 2021 подешевел на 8%, до 4 млн руб. JAC T6 подешевел на 4%, в среднем до 2,9 млн руб. Volkswagen Tiguan стал дешевле на 3% (5,3 млн руб.). Снизилась цена и на Lada Niva 2020 года — на 3%, до 1,1 млн руб.

В сегменте автомобилей с пробегом наиболее заметно подорожали Skoda Rapid выпуска 2012-2017 годов (+15%, до 1,1 млн руб.), Chevrolet Lanos 2002-2009 годов (+15%, до 200 тыс. руб.) и Kia Sportage 2015-2018 годов (+11%, до 2,5 млн руб.). Снизились цены на подержанные ЗАЗ Chance 2009-2014 годов (-13%, до 170 тыс. руб.), Nissan Almera 2012-2018 годов (-11%, до 700 тыс.), Volkswagen Golf 2008-2012 годов (-8%, до 800 тыс. руб.).

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