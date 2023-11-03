Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Российскому СПГ сужают перспективы

Как санкции США отразятся на проекте НОВАТЭКа

В НОВАТЭКе назвали санкции против «Арктик СПГ-2» желанием сохранить высокие цены на рынке. Глава российской компании Леонид Михельсон также заявил, что попадание проекта в черный список США говорит о признании профессионализма. Ранее «дочку» НОВАТЭКа, которая строит на Ямале завод по сжижению газа, внесли в SDN-лист. При этом у проекта несколько иностранных акционеров, среди которых французская TotalEnergies и японская Mitsui. Ради «Арктик СПГ-2» Токио даже сделал исключение из своего санкционного режима. Теперь же в Японии обещают изучить последствия новых ограничений.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Что санкции США будут значить для зарубежных партнеров НОВАТЭКа? И как повлияют на будущее проекта? На эти вопросы ответил директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев:

«На мировом рынке СПГ во второй половине 2020-х годов ожидается серьезный кризис перепроизводства. Конкуренция очень жесткая. Прежде всего американские компании заинтересованы в том, чтобы ослабить позиции России на этом рынке, потому что она с ее достаточно амбициозной программой по строительству новых мощностей является одним из основных, если не главным, конкурентом США в ближайшие годы.

Перспективы "Арктик СПГ-2" на самом деле пока достаточно туманные. Они зависят от того, какую позицию займут зарубежные акционеры.

Блокирующие санкции создают достаточно большие риски для всех иностранных участников и с точки зрения владения долями, и с точки зрения дальнейшего экспорта СПГ. Я не исключаю, что, например, Total попробует выйти из проекта. Более сложная позиция, скорее всего, будет у японских акционеров. Совсем неясно, как будут поступать китайские компании. Все зависит от того, как они будут оценивать риски.

Под антироссийские санкции США попали частные банки, «Арктик СПГ-2» и компании из ОАЭ

Вместе с тем даже если все акционеры сохранят свои доли, проект столкнется с большими логистическими сложностями, поскольку потребуется его обеспечение собственным флотом. Сейчас используются в основном суда-газовозы, принадлежащие и управляемые зарубежными компаниями. У российских игроков собственный флот относительно небольшой, и есть достаточно большие сложности со строительством новых газовозов.

Здесь будет действовать, скорее всего, та же схема, что и с нефтеналивным флотом, то есть если какое-то судно будет осуществлять поставки с "Арктик СПГ-2", то ему будет затруднен заход в иностранные порты, если при этом как-то задействованы американские компании либо долларовый расчет».

Проект «Арктик СПГ-2» еще не завершен, полностью запустить его планируется только в 2026 году. И хотя американские ограничения должны соблюдать только граждане и компании из США, с экспортом продукта действительно могут быть проблемы, согласна специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова:

Грузопотоку по Севморпути проложили три сценария

«Американцы в своих нормативных документах говорят о том, что есть список лиц, которые попали под санкции, и если вы будете с ними сотрудничать и совершать любые операции, которые направлены на обход ограничений, можете сами оказаться в SDN-листе. Мы видим массу таких примеров.

Если говорить конкретно про "Арктик СПГ-2", то подразумевается, что газовозы могут помогать фигуранту SDN-списка реализовывать свою коммерческую деятельность. На самом деле, трактовка взаимодействия с подсанкционным лицом достаточно широкая, так она и будет применяться.

Кроме того, сейчас проект попал под санкции США. Завтра или послезавтра он с таким же успехом может оказаться в списке Великобритании, ЕС и так далее, потому что у них синхронизированная политика».

Между тем американский регулятор до конца января 2024 года разрешил сделки по выходу из капитала и долговых обязательств «Арктик СПГ-2» при условии, что выплаты поступят на заблокированные счета.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Илья Сизов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...