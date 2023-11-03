Российскому СПГ сужают перспективы

В НОВАТЭКе назвали санкции против «Арктик СПГ-2» желанием сохранить высокие цены на рынке. Глава российской компании Леонид Михельсон также заявил, что попадание проекта в черный список США говорит о признании профессионализма. Ранее «дочку» НОВАТЭКа, которая строит на Ямале завод по сжижению газа, внесли в SDN-лист. При этом у проекта несколько иностранных акционеров, среди которых французская TotalEnergies и японская Mitsui. Ради «Арктик СПГ-2» Токио даже сделал исключение из своего санкционного режима. Теперь же в Японии обещают изучить последствия новых ограничений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Что санкции США будут значить для зарубежных партнеров НОВАТЭКа? И как повлияют на будущее проекта? На эти вопросы ответил директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев:

«На мировом рынке СПГ во второй половине 2020-х годов ожидается серьезный кризис перепроизводства. Конкуренция очень жесткая. Прежде всего американские компании заинтересованы в том, чтобы ослабить позиции России на этом рынке, потому что она с ее достаточно амбициозной программой по строительству новых мощностей является одним из основных, если не главным, конкурентом США в ближайшие годы.

Перспективы "Арктик СПГ-2" на самом деле пока достаточно туманные. Они зависят от того, какую позицию займут зарубежные акционеры.

Блокирующие санкции создают достаточно большие риски для всех иностранных участников и с точки зрения владения долями, и с точки зрения дальнейшего экспорта СПГ. Я не исключаю, что, например, Total попробует выйти из проекта. Более сложная позиция, скорее всего, будет у японских акционеров. Совсем неясно, как будут поступать китайские компании. Все зависит от того, как они будут оценивать риски.

Вместе с тем даже если все акционеры сохранят свои доли, проект столкнется с большими логистическими сложностями, поскольку потребуется его обеспечение собственным флотом. Сейчас используются в основном суда-газовозы, принадлежащие и управляемые зарубежными компаниями. У российских игроков собственный флот относительно небольшой, и есть достаточно большие сложности со строительством новых газовозов.

Здесь будет действовать, скорее всего, та же схема, что и с нефтеналивным флотом, то есть если какое-то судно будет осуществлять поставки с "Арктик СПГ-2", то ему будет затруднен заход в иностранные порты, если при этом как-то задействованы американские компании либо долларовый расчет».

Проект «Арктик СПГ-2» еще не завершен, полностью запустить его планируется только в 2026 году. И хотя американские ограничения должны соблюдать только граждане и компании из США, с экспортом продукта действительно могут быть проблемы, согласна специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова:

«Американцы в своих нормативных документах говорят о том, что есть список лиц, которые попали под санкции, и если вы будете с ними сотрудничать и совершать любые операции, которые направлены на обход ограничений, можете сами оказаться в SDN-листе. Мы видим массу таких примеров.

Если говорить конкретно про "Арктик СПГ-2", то подразумевается, что газовозы могут помогать фигуранту SDN-списка реализовывать свою коммерческую деятельность. На самом деле, трактовка взаимодействия с подсанкционным лицом достаточно широкая, так она и будет применяться.

Кроме того, сейчас проект попал под санкции США. Завтра или послезавтра он с таким же успехом может оказаться в списке Великобритании, ЕС и так далее, потому что у них синхронизированная политика».

Между тем американский регулятор до конца января 2024 года разрешил сделки по выходу из капитала и долговых обязательств «Арктик СПГ-2» при условии, что выплаты поступят на заблокированные счета.

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Илья Сизов