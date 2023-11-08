Бастрыкин взял на контроль дело о самоубийстве студента «Алабуга Политех»

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на свой контроль уголовное дело о самоубийстве студента «Алабуга Политех». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Напомним, трагедия произошла в марте 2023 года. Тело погибшего нашли в ванной в общежитии. 16-летний студент покончил с собой, объяснив это в прощальном письме тем, что одногруппники обижали его. Кроме того, он пожаловался на условия проживания и обучения в заведении.

Господин Бастрыкин поручил главе татарстанского управления ведомства Валерию Липскому доложить о ходе расследования дела, о деталях трагедии и по озвученным доводам.

"Ъ-Казань"