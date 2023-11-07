Подрядчика призвали со щитом

Минстрой РФ рассматривает возможность опережающего финансирования строительства метрополитена в Нижнем Новгороде. Как сообщили «Ъ-Приволжье» в министерстве, перенос сроков сдачи двух станций метро в Нижнем Новгороде стоимостью более 35 млрд руб. не рассматривается – проект должен быть завершен 31 декабря 2025 года. Текущими темпами выполнения работ недоволен городской заказчик, чиновники отмечают текучку инженерных кадров в нижегородском подразделении АО «Моспроект-3». Очевидна и проблема с оплатой работ со стороны этого генподрядчика – в Москве различные контрагенты снова подают иски на его банкротство. В АО пока не комментируют ход строительства метро в Нижнем Новгороде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На площади Свободы продолжается вынос сетей для сооружения станции

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ На площади Свободы продолжается вынос сетей для сооружения станции

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В министерстве строительства РФ, которое следит за текущим строительством метро в регионах, сообщили, что по проекту в Нижнем Новгороде планируется «дополнительное перераспределение средств бюджетных кредитов с более поздних сроков на опережающее финансирование». При этом директор департамента комплексного развития территорий в министерстве Мария Синичич в ответ на запрос «Ъ-Приволжье» отметила, что перенос сроков ввода объекта «не рассматривается».

По муниципальному контракту ценой 35,58 млрд руб. две станции метро на Сенной площади и площади Свободы с перегонными тоннелями протяженностью около 3,3 км должны быть сданы в эксплуатацию 31 декабря 2025 года. Контракт на проектирование продления Автозаводской линии метрополитена и ее строительство был заключен с АО «Моспроект-3» в декабре 2021 года. То есть почти половина срока, отпущенного на реализацию проекта, уже прошла, а генподрядчик еще не приступил к проходке метро, стартовый котлован на улице Горького еще не готов.

Два месяца назад в Нижний Новгород был доставлен первый проходческий щит из обещанных трех, однако его еще не собрали, поскольку разработка стартового котлована на Сенной площади не завершена.

В Минстрое воздержались от оценки текущего исполнения графика работ, сообщив лишь, что Нижегородской области из средств инвестиционного бюджетного кредита (ИБК) на метро по поручению президента РФ было выделено 38,27 млрд руб. Из этих средств региону в 2021–2022 годах уже было перечислено 15,51 млрд, еще 920 млн стоят в бюджетном плане на текущий год. В октябре прошлого года у губернатора Глеба Никитина состоялось совещание, на котором власти города и области рекомендовали генподрядчику «Моспроект-3» максимально ускорить начало работ по проходке щита.

Стороны также договорились о том, что доля авансирования генподрядчика за счет средств ИБК может быть увеличена до 70% – до 24,9 млрд руб. по контракту.

Несмотря на уже перечисленные «Моспроекту-3» значительные средства из аванса, строительство метро в Нижнем Новгороде не идет ударными темпами.

В Главном управлении по строительству метрополитена, мостов и дорожных сетей Нижнего Новгорода (ГУММиД, заказчик метро) общее отставание оценили примерно в три месяца (ранее заказчик даже наложил на генподрядчика 11 млн руб. штрафа за просрочку). При этом заказчик признал, что «Моспроект-3» при проектировании продления ветки метро столкнулся с большим количеством неучтенных коммуникаций, корректировка проекта и вынос сетей заняли больше времени, чем планировалось. Однако представители заказчика не скрывают, что их не устраивают темпы работ по договору с Нижним Новгородом.

«Такое ощущение, что для крупной подрядной организации, имеющей большие проекты в Москве и регионах, мы с нашим контрактом на 35 млрд оказались на последнем месте», — заметил по этому поводу представитель заказчика.

Собеседник в правительстве Нижегородской области добавил, что деньги у «Моспроекта-3» есть, как и большой фронт работ: «Главная проблема у генподрядчика, на наш взгляд, – это текучка кадров. Три эшелона ИТР уже поменялось на нашей площадке за последние полгода. Новые работники приходят, начинают заново разбираться, потом куда-то тоже пропадают…».

Оптимизма нижегородским властям не добавляют и иски о банкротстве АО «Моспроект-3», поступающие от контрагентов общества в арбитражный суд Москвы. В июле этого года генподрядчик закрыл дело о своей несостоятельности, погасив судебно подтвержденные долги нескольким организациям. Однако с середины сентября в суд столицы за банкротством генподрядчика обратились еще шесть организаций и индивидуальных предпринимателей, требующих оплаты своих работ.

Судя по банку данных исполнительных производств ФССП, сумма неоплаченных долгов АО «Моспроект-3» составила более 900 млн руб.

Собеседники в ГУММиД и нижегородском правительстве уверены, что никто не даст банкротить крупное АО с многомиллиардными проектами, и ветка метро до Сенной площади рано или поздно будет достроена, однако платежная дисциплина руководства компании оставляет желать лучшего. «Такое впечатление, что в московской дирекции идет игра в рулетку: кому из субподрядчиков платить за работу, а кому нет», – отметил один из собеседников. В АО «Моспроект-3» не удалось получить оперативные комментарии по поводу строительства новых станций метро в Нижнем Новгороде и начала проходки тоннелей.

Роман Кряжев