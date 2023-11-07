Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Китайской экономике рекомендована перестройка

МВФ повысил прогнозы ее роста в ближнем будущем, но советует думать о дальнем

Международный валютный фонд (МВФ) повысил оценку роста китайской экономики в этом и следующем году — пересмотр стал следствием более сильных данных по итогам третьего квартала и объявленных стимулирующих мер. Данные по торговле Китая в октябре, однако, по-прежнему указывают на слабый внешний спрос — поставки за рубеж продолжают сокращаться почти по всем направлениям, за вычетом России и Африки. Импорт Китая при этом в октябре показал рост, в том числе за счет увеличения ввоза сырой нефти.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Рост китайской экономики может оказаться выше прежнего прогноза МВФ, обновленного в октябре, и достичь 5,4%, говорится в сообщении фонда по итогам визита миссии в Китай. В 2024 году, однако, прирост замедлится до 4,6%. Обе оценки оказались на 0,4 процентного пункта выше, чем в октябрьском прогнозе,— корректировку в фонде связали с более сильными данными по итогам третьего квартала (напомним, рост китайской экономики составил 4,9% в годовом выражении), а также с объявлением дополнительных стимулирующих мер (в частности, для поддержки рынка недвижимости).

Торговая статистика КНР, впрочем, по-прежнему отражает слабость внешнего спроса — экспорт из страны год к году сократился на 6,4% (с начала года снижение составило 5,6%), импорт, однако, начал расти — в годовом выражении показатель в октябре увеличился на 3% (в сентябре отмечался спад на 6,2%). Профицит торговли в таких условиях сжался с $77,7 млрд до $56,5 млрд. Данные по экспорту не обрадовали участников рынка — цены на нефть марки Brent во вторник опустились ниже уровня $83 за баррель. Падение на 3% стало отражением опасений относительно глобального спроса, хотя импорт нефти в Китае в октябре год к году подскочил на 13,5% (в том числе к сентябрю — на 3,6%), до 11,5 млн б/с — это примерно десятая часть мирового потребления нефти.

В Россию экспорт из КНР в октябре составил $9,6 млрд, импорт — $11,5 млрд. С начала года оборот суммарно вырос на 29,5%, в том числе экспорт — на 56,9%, импорт — на 12,7%. Российский рынок остался единственным из крупных рынков, куда поставки из Китая продолжали расти (судя по кумулятивным данным с начала года), также увеличивался экспорт КНР в Африку, но более скромными темпами (на 8%, в том числе в ЮАР — на 2,8%), в Индию и Бразилию поставки падали, как и в страны ЕС, США и АСЕАН.

Рост же ввоза Китаем иностранных товаров может свидетельствовать об улучшении внутреннего спроса — в конце октября Народный банк Китая представил основные ориентиры своей политики, пообещав снижать ставки.

Это вряд ли приведет к разгону инфляции — по прогнозу МВФ, базовый показатель (за вычетом волатильных цен на энергию и продовольствие) к концу следующего года достигнет лишь 2,1% (сейчас в стране отмечается дефляция), при этом дешевый кредит должен помочь реструктуризации накопленных долгов регионов — эта проблема считается одной из наиболее насущных.

В фонде, впрочем, призывают Пекин сменить экономическую модель как таковую на более устойчивую. Текущий прогноз фонда предусматривает, что к 2028 году темпы роста могут замедлиться до 3,5% по мере замедления роста производительности и старения населения. «Избыточно высокие сбережения населения использовались для финансирования строительства инфраструктуры и жилья, этот процесс сопровождался сокращением доходности и повышением долговой нагрузки»,— говорится в заявлении по итогам миссии. При этом в фонде отмечают сохранение повышенных финансовых рисков на фоне снижения качества активов. Для адаптации к более слабому внешнему спросу и «абсорбции внешних шоков» в фонде также предлагают ЦБ Китая сделать курс юаня более гибким.

Для преодоления же кризиса на рынке недвижимости в МВФ рекомендуют разрешить банкротство нежизнеспособных девелоперов, устранить ценовое регулирование, выделить дополнительные средства на достройку уже начатых объектов и поддержать застройщиков, которые способны адаптироваться к меньшему размеру рынка недвижимости.

Татьяна Едовина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...