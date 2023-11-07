Китайской экономике рекомендована перестройка

Международный валютный фонд (МВФ) повысил оценку роста китайской экономики в этом и следующем году — пересмотр стал следствием более сильных данных по итогам третьего квартала и объявленных стимулирующих мер. Данные по торговле Китая в октябре, однако, по-прежнему указывают на слабый внешний спрос — поставки за рубеж продолжают сокращаться почти по всем направлениям, за вычетом России и Африки. Импорт Китая при этом в октябре показал рост, в том числе за счет увеличения ввоза сырой нефти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Рост китайской экономики может оказаться выше прежнего прогноза МВФ, обновленного в октябре, и достичь 5,4%, говорится в сообщении фонда по итогам визита миссии в Китай. В 2024 году, однако, прирост замедлится до 4,6%. Обе оценки оказались на 0,4 процентного пункта выше, чем в октябрьском прогнозе,— корректировку в фонде связали с более сильными данными по итогам третьего квартала (напомним, рост китайской экономики составил 4,9% в годовом выражении), а также с объявлением дополнительных стимулирующих мер (в частности, для поддержки рынка недвижимости).

Торговая статистика КНР, впрочем, по-прежнему отражает слабость внешнего спроса — экспорт из страны год к году сократился на 6,4% (с начала года снижение составило 5,6%), импорт, однако, начал расти — в годовом выражении показатель в октябре увеличился на 3% (в сентябре отмечался спад на 6,2%). Профицит торговли в таких условиях сжался с $77,7 млрд до $56,5 млрд. Данные по экспорту не обрадовали участников рынка — цены на нефть марки Brent во вторник опустились ниже уровня $83 за баррель. Падение на 3% стало отражением опасений относительно глобального спроса, хотя импорт нефти в Китае в октябре год к году подскочил на 13,5% (в том числе к сентябрю — на 3,6%), до 11,5 млн б/с — это примерно десятая часть мирового потребления нефти.

В Россию экспорт из КНР в октябре составил $9,6 млрд, импорт — $11,5 млрд. С начала года оборот суммарно вырос на 29,5%, в том числе экспорт — на 56,9%, импорт — на 12,7%. Российский рынок остался единственным из крупных рынков, куда поставки из Китая продолжали расти (судя по кумулятивным данным с начала года), также увеличивался экспорт КНР в Африку, но более скромными темпами (на 8%, в том числе в ЮАР — на 2,8%), в Индию и Бразилию поставки падали, как и в страны ЕС, США и АСЕАН.

Рост же ввоза Китаем иностранных товаров может свидетельствовать об улучшении внутреннего спроса — в конце октября Народный банк Китая представил основные ориентиры своей политики, пообещав снижать ставки.

Это вряд ли приведет к разгону инфляции — по прогнозу МВФ, базовый показатель (за вычетом волатильных цен на энергию и продовольствие) к концу следующего года достигнет лишь 2,1% (сейчас в стране отмечается дефляция), при этом дешевый кредит должен помочь реструктуризации накопленных долгов регионов — эта проблема считается одной из наиболее насущных.

В фонде, впрочем, призывают Пекин сменить экономическую модель как таковую на более устойчивую. Текущий прогноз фонда предусматривает, что к 2028 году темпы роста могут замедлиться до 3,5% по мере замедления роста производительности и старения населения. «Избыточно высокие сбережения населения использовались для финансирования строительства инфраструктуры и жилья, этот процесс сопровождался сокращением доходности и повышением долговой нагрузки»,— говорится в заявлении по итогам миссии. При этом в фонде отмечают сохранение повышенных финансовых рисков на фоне снижения качества активов. Для адаптации к более слабому внешнему спросу и «абсорбции внешних шоков» в фонде также предлагают ЦБ Китая сделать курс юаня более гибким.

Для преодоления же кризиса на рынке недвижимости в МВФ рекомендуют разрешить банкротство нежизнеспособных девелоперов, устранить ценовое регулирование, выделить дополнительные средства на достройку уже начатых объектов и поддержать застройщиков, которые способны адаптироваться к меньшему размеру рынка недвижимости.

Татьяна Едовина