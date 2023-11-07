Продажи КамАЗа в октябре составили 2,4 тысячи грузовиков

По итогам октября 2023 года продажи КамАЗа составили 2,4 тыс. новых грузовиков, что примерно на 100 единиц меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

КамАЗ сохранил лидерство на рынке грузовиков в стране с долей в 19% от общего объема. Второе место занял здесь китайский Sitrak с 2 тыс. машин. В тройку также вошел Shacman (1,7 тыс.).

В целом в России продажи новых грузовиков составили 13 тыс. единиц, что на 85% больше, чем годом ранее.

"Ъ-Казань"