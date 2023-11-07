Продажи премиум-автомобилей с пробегом в Нижегородской области выросли на 31,5%

В третьем квартале 2023 года продажи премиальных автомобилей в возрасте до трех лет в Нижегородской области выросли на 31,5% по сравнению со вторым кварталом. Динамику рынка проанализировали эксперты сервиса «Авито Авто». Относительно аналогичного периода прошлого года продажи выросли на 67,1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В общем объеме продаж автомобилей с пробегом премиальный сегмент занял 0,73%. Средняя цена такого автомобиля в регионе выросла на 8,2% до 6,49 млн руб. Самыми востребованными моделями в сегменте стали немецкие марки BMW, Audi, Mercedes-Benz.

Наиболее продаваемой премиум-моделью с пробегом в возрасте до трех лет, по оценке «Авито Авто», стала BMW X5 (6,51% продаж в сегменте премиума до трех лет), средняя цена — 8,14 млн руб. На втором месте с долей продаж 5,3% — Lexus RX со средней ценой 6,2 млн руб., на третьем — Genesis GV80 с долей продаж 5,06% и средней ценой 6,875 млн руб.

Людмила Аристова