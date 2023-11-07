В Башкирии обсуждают строительство завода китайского автоконцерна

Башкирия обсуждает с Китаем возможность размещения в республике производства автомобилей скорой помощи. Переговоры об этом между премьер-министром Башкирии Андреем Назаровым и гендиректором автоконцерна Shandong Zingking Technology Co., Ltd. Ма Цзэнхуа состоялись накануне в рамках бизнес-миссии башкирской делегации в КНР, сообщили в пресс-службе правительства республики.

По словам господина Назарова, продукция концерна была бы востребована на российском рынке. Кроме этого, отметил глава кабмина, в Башкирии для ремонта и производства пассажирских автобусов используются двигатели китайского производства. Начиная с прошлого года республика закупила 52 автобуса Yutong для междугородных и заказных перевозок.

«Техника китайского производства также хорошо зарекомендовала себя в жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве. Сейчас прорабатывается вопрос организации в республике совместного сборочного производства тракторов предприятием «Башсельхозтехника» и компанией Zoomlion Heavy Industry Rus. Первые пять партий машинокомплектов для сборки ожидаем до конца текущего года»,— сообщил премьер-министр.

Он подчеркнул, что для инвесторов в Башкирии предусмотрены меры господдержки и привел в пример завод по производству оборудования для послеуборочной обработки зерна общей площадью более 24 тыс. кв. м белорусского холдинга «Амкодор», построенный республикой за девять месяцев.

Официальная делегация Башкирии будет работать в Китае три дня. В ее составе более 40 представителей предприятий и институтов развития.

Наталья Балыкова

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