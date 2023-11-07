Renaissance Development сбывает землю

Из-за развития онлайн-торговли, ухода иностранных брендов и роста сроков окупаемости инвесторы утратили интерес к строительству торговых центров. Турецкая Renaissance Development продала 9,3 га под такой проект на намыве Васильевского острова «Газпрому». Компания может возвести на участке социальную инфраструктуру, которой не хватает в этой локации. Участие в решении этой проблемы может позволить «Газпрому» рассчитывать на преференции от города по другим проектам, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Площадку под проект турецкий девелопер в 2013 году приобрел у компании «Терра Нова», которая занималась намывом земли в этой локации

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Площадку под проект турецкий девелопер в 2013 году приобрел у компании «Терра Нова», которая занималась намывом земли в этой локации

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома» приобрел 9,3 га на намыве Васильевского острова у турецкой Renaissance Development, следует из данных ЕГРН. После закрытия сделки участок был передан в аренду ООО «Газпром развитие социальной инфраструктуры», которое занимается строительством физкультурно-оздоровительных комплексов, стадионов, школ и детских садов. В «Газпроме», компании «Газпром развитие социальной инфраструктуры» и Renaissance Development не ответили на вопросы «Ъ-СПб».

Renaissance Development управляет офисными и торговыми объектами в России. В ее портфель входит 740 тыс. кв. м недвижимости, включая девять бизнес-центров в Санкт-Петербурге и комплекс Neva Towers в районе «Москва-Сити». Компания является частью турецкого холдинга Ronesans, который в 1993 году основал Эрман Ылыджак.

Первоначально Renaissance Development владела около 44 га на Васильевском острове, где собиралась построить 800 тыс. кв. м жилья и офисов, а также торговый центр. Площадку под проект турецкий девелопер в 2013 году приобрел у компании «Терра Нова», которая занималась намывом земли в этой локации. Однако в 2017 году Renaissance Development решила продать 34 га под застройку ЛСР, оставив в собственности лишь участок под торговый центр.

Руководитель проектов отдела инвестиций NF Group в Санкт-Петербурге Сергей Дуванов оценивает сумму сделки в 4 млрд рублей. Участок позволяет построить гостиницу, торговый, офисный или спортивный центр, перечисляет управляющий партнер Rusland SP Андрей Бойков. По его словам, на площадке целесообразно возвести коммерческий объект площадью 20–30 тыс. кв. м.

«Газпром» может использовать землю под школу и спортивный комплекс, инвестировав в проект 10–15 млрд рублей, полагает эксперт по девелопменту Андрей Вересов. Темпы строительства жилья на намыве опережают развитие социальной инфраструктуры, что привело к ее дефициту, объясняет он. Часть объектов в этом месте формально являются апарт-отелями и не предусматривают социальной нагрузки, а некоторые застройщики не выполнили свои обязательства из-за банкротства, напоминает господин Дуванов. Благодаря участию в развитии намыва «Газпром» может рассчитывать на преференции от города по другим проектам, допускает господин Вересов.

Продажа Renaissance Development земли можно свидетельствовать об отказе от дальнейшего развития бизнеса в Санкт-Петербурге — как минимум в сфере самостоятельного девелопмента, считает господин Дуванов. Торговые центры серьезно пострадали от кризиса, поэтому начинать крупные проекты в этом сегменте сейчас рискованно, уверен господин Бойков.

Несмотря на активную застройку на намыве, там недостаточно высокая плотность населения для того, чтобы такой объект был коммерчески привлекательным, добавляет господин Вересов. Интерес к этому формату также снизился в связи с бурным развитием онлайн-торговли и уходом зарубежных брендов, уточняет эксперт. По данным ГК «Бестъ», в этом году в Санкт-Петербурге и Ленобласти впервые за двадцать лет не откроется ни одного нового торгового комплекса. Это связано с ростом себестоимости строительства, в результате чего срок окупаемости подобных проектов увеличился с семи-восьми до двенадцати лет.

За девять месяцев 2023 года зарубежные компании избавились от недвижимости в Санкт-Петербурге на 59 млрд рублей, подсчитали в IBC Real Estate. Этот показатель в 2,7 раза выше, чем за весь прошлый год. Иностранные девелоперы, которые остаются на российском рынке, также существенно снизили свою активность, подчеркивает господин Бойков.

Константин Куркин