Полиция Ростова ищет напавшего на охранника компьютерного клуба мужчину

Сотрудники донской полиции разыскивают мужчину, нанесшего тяжелые травмы охраннику компьютерного клуба в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба ГУ МВД Ростовской области. По информации сетевого издания 1RND (https://t.me/rnd1rndru/6790), 5 ноября посетитель заведения, расположенного на пр. Космонавтов, напал на охранника. По словам родственницы пострадавшего, мужчина был недоволен тем, что во время его предыдущего посещения клуба с друзьями им сделали замечания.

В результате работник клуба получил сотрясение мозга, раздробление костей черепа, травмы глаз. Его пришлось госпитализировать. Правоохранительные органы устанавливают личность нападавшего.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела и привлечении злоумышленника к ответственности»,— сообщает пресс-служба ГУ МВД Ростовской области.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону