Стрельбу у ресторана в Москве устроил чемпион Европы по боксу Никита Иванов

Стрельбу рядом с рестораном Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky на Шлюзовой набережной устроил чемпион Европы по боксу, бывший член сборной России Никита Иванов, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Иванов (справа) во время боя в 2013 году

Фото: Viktor Drachev / AFP Никита Иванов (справа) во время боя в 2013 году

Фото: Viktor Drachev / AFP

Как передает агентство, 37-летний спортсмен уже привлекался к ответственности — в 2020 году он избил партнера по боксерской сборной России Бассира Мирсиябова. Мирсиябов с травмами головы попал в реанимацию и был введен в искусственную кому. О том, какое наказание понес Иванов, в правоохранительных органах не уточнили.

Стрельба у ресторана в центре Москвы произошла ранее сегодня, 5 ноября. В результате нее пострадали четыре человека. Telegram-канал Baza утверждает, что Иванов сначала ввязался в драку с одним из посетителей ресторана, а затем подрался с охраной заведения, после чего открыл стрельбу. Среди пострадавших — два охранника, менеджер ресторана и посетитель.

Эрдни Кагалтынов