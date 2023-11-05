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В Краснодаре завершился сезон фонтанов

В краевой столице официально завершился летний сезон фонтанов, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Четырнадцать муниципальных фонтанов престали работать в 23:00 4 ноября.

Традиционно в Краснодаре сезон фонтанов длится около шести месяцев. В 2023 году фонтаны начали работать 24 апреля. Их включали ежедневно в 10:00, выключали в 22:00 в будни и в 23:00 по выходным.

Наталья Решетняк

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