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В здании Спасо-Преображенского собора обнаружена старинная настенная живопись

В Перми при обследовании здания Спасо-Преображенского собора, из которого переезжает художественная галерея, обнаружена старинная настенная живопись. Об этом «Ъ-Прикамье» рассказал Алексей Макаев, гендиректор ООО «Вайт Хилл», занимающегося проектно-изыскательскими работами по реконструкции храма. По словам господина Макаева, роспись обнаружена в нише горнего места (возвышенная часть храма у центральной восточной стены алтаря) зимнего храма Спасо-Преображенского собора.

Фото: Фото: Алексей Макаев

Фото: Фото: Алексей Макаев

Как видно на фото, живопись представляет собой изображенные головы херувимов с крыльями. Роспись ранее была скрыта от глаз посетителей храма.

Галерея должна освободить помещения собора до 1 декабря. В своем новом здании она откроется не раньше сентября 2024 года. Экспозиции, находящиеся в соборе, вывозятся в арендованные места хранения с октября. При этом в ближайшие дни художественная галерея намерена провести экскурсии по пустому зданию собора.

После освобождения помещений продолжится обследование объекта внутри, необходимое для разработки проектно-сметной документации на реставрацию (реконструкцию) собора. Проект к концу 2024 года подготовит ООО «Вайт Хилл», организация ранее заключила контракт с Пермской епархией РПЦ. Стоимость проектно-изыскательских работ — 25 млн руб. Точная стоимость реставрационных работ будет известна только по итогам экспертизы проекта.

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