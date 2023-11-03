Продажи автомобилей Volvo Cars выросли в октябре на 10%

По итогам октября продажи автомобилей шведской компании Volvo Cars выросли на 10% в годовом исчислении. Как указывает компания в своем заявлении, рост глобальных продаж автомобилей продолжается 14-й месяц подряд. Основным драйвером роста стали электромобили, продажи которых увеличились на 29% в годовом исчислении.

В октябре компания Volvo Cars, мажоритарным владельцем которой является китайский холдинг Geely, продала почти 60 тыс. автомобилей, из них 36% составили гибридные и электромобили. При этом конкуренты шведского производителя, в том числе General Motors, Tesla, Volkswagen, ранее отмечали, что спрос на электромобили растет более медленными темпами, чем ожидалось. На крупнейшем для Volvo Cars рынке — в Европе — продажи выросли на 13% по сравнению с октябрем 2022 года. В США продажи компании показали 19-процентный рост, в Китае остались на прежнем уровне. Самой популярной моделью в октябре была XC 60. Акции компании на Стокгольмской фондовой бирже отреагировали на результаты октября ростом почти на 4%.

Алена Миклашевская