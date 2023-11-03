В Толмачево у приземлившего самолета отказал реверс

У самолета Embraer 170 (принадлежит S7), совершившего посадку в аэропорту Толмачево, произошел отказ реверса. Инцидент произошел еще 1 ноября в 14:25, но известно о нем стало только сегодня. «При посадке у авиалайнера, выполнявшего рейс Братск-Новосибирск, предположительно, отказал реверс одного из двигателей, который применяется для торможения и сокращения тормозного пути», — рассказали «Ъ-Сибирь» в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, которая организовала проверку в связи с инцидентом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, пострадавших среди 77 пассажиров и четырех членов экипажа нет, воздушное судно также не пострадало.

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Илья Николаев