Минфин Кубани планирует в 1,5 раза увеличить госдолг региона к 2025 году

Министерство финансов Краснодарского края запланировало к 2025 году нарастить объем государственного долга до 171 млрд руб., что на 52% больше, чем сумма госдолга на конец 2022 года, пишет «РБК Краснодар».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

«Долговая нагрузка составит 49,1% и сохранится на экономически безопасном уровне»,— отмечают в ведмстве.

По информации регионального минфина, рост объема госдолга в следующем году связан с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов и заимствований за счет выпуска государственных ценных бумаг Краснодарского края.

Госдолг региона на 1 января 2024 года прогнозируется в объеме 117,6 млрд руб., что на 4,5% больше показателя на 1 января 2023 года (112,6 млрд руб.). Долговая нагрузка снизится до 33,9 с 36,1%.

Наталья Решетняк

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