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Коммерсантъ FM
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Филиппины готовы запустить прямое авиасообщение с РФ в I квартале 2024 года

Посольство Филиппин в России заявило «Известиям», что страна готова запустить прямое авиасообщение с РФ в I квартале 2024 года.

«Помимо рейсов Манила — Москва и Себу — Владивосток, которые обсуждались ранее, мы открыты для других возможных направлений. Среди городов, откуда возможно запустить перелеты, также Санкт-Петербург, Новосибирск и Иркутск»,— заявили изданию в посольстве.

Рейсы будет совершать «Аэрофлот», который в июле 2023 года получил допуск к регулярным рейсам в Манилу и Себу, напоминают «Известия». Издание сообщает, что рассматривались также рейсы из Владивостока и Хабаровска.

При этом посольство отметило, что в действующем Соглашении о воздушном сообщении (ASA) между РФ и Филиппинами пока не указана ни одна российская авиакомпания. Управление гражданской авиации Филиппин (CAB) ожидает заявку от авиакомпании на получение разрешения с филиппинской стороны. В Росавиации заявили, что для возобновления прямого авиасообщения нужно желание перевозчиков начать такие рейсы.

Эрдни Кагалтынов

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