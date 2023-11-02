Путин подписал закон о блокировке сайтов по финансовой поддержке ВСУ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет во внесудебном порядке блокировать сайты с призывами к сбору средств для ВСУ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Об интернет-ресурсах, на которых возможно оформить перевод в пользу украинской армии, Генпрокуратуру смогут уведомлять обычные граждане, региональные и федеральные власти. Нововведение позволит блокировать такие страницы оперативнее.

Изменения затронут федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», который уже позволяет блокировать интернет-ресурсы с оправданием экстремизма, недостоверной информацией о вооруженных силах России и материалами нежелательных организаций.

В сопроводительных материалах к принятому закону сказано, что изменения стали необходимы в условиях «активизации деятельности стран НАТО», а также с появлением платформ и организаций, которые распространяют информацию о различных способах финансирования ВСУ. Это, как говорится в документах, представляет угрозу безопасности России.

Изменения затронут и пожертвования для религиозных организаций — заниматься этим смогут только они сами или уполномоченные ими лица. Сделано это, как сказано в сопроводительных материалах, для борьбы с мошенничеством в стране.

Петр Бузлаев