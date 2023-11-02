МВД предложило привлекать участковых к работе с критиками власти

МВД России опубликовало для обсуждения проект приказа, который предлагает расширить обязанности участковых. Ведомство предлагает привлекать их для воспитательных бесед с лицами, получившими наказание за демонстрацию нацистской символики, пропаганду экстремизма, дискредитацию армии и органов госвласти, в том числе и в интернете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Согласно предложению МВД, под надзор участковых также будут попадать участники несанкционированных митингов, оказавшие сопротивление полиции. Участковые должны будут ставить таких лиц на учет и проводить с ними профилактическую работу.

Изменения предлагается внести в закон «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности».

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный полагает, что профилактика экстремизма участковыми будет намного выгоднее, чем потом ликвидировать последствия такого поведения.

«В проекте приказа МВД акцент сделан именно на превенции правонарушений. Будет усилена роль участкового в профилактической работе с гражданами, склонными к экстремизму… Нововведения позволят оптимизировать функционал участковых для более качественного проведения индивидуальной профилактической работы на административном участке»,— считает депутат, его слова приводит «Парламентская газета».

За прошлый год число экстремистских преступлений в России выросло почти на 50%. МВД зарегистрировало более 1,5 тыс. преступлений экстремистской направленности и более 2,2 тыс. преступлений террористического характера.

Анастасия Ларина