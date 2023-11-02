В Нижегородской области вдвое сократился объем незаконной рубки в лесах

Объем незаконной рубки в нижегородских лесах снизился в этом году на 62% по отношению к прошлому году — с 2,5 тыс. кубометров до 943 кубометров. Об этом сообщает филиал «Поволжский леспроект» ФГБУ «Рослесинфорг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам директора филиала Павла Лебедева, добиться положительной динамики удалось благодаря дистанционному мониторингу лесов: в этом году под наблюдением специалистов Поволжского леспроекта находится 2,5 млн га — это на 1,1 млн га больше, чем в 2021 году. Это территория 19 региональных лесничеств — больше половины лесного фонда Нижегородской области. Самые крупные из них — Семеновское (285 тыс. га), Ветлужское (226 тыс. га) и Варнавинское (213 тыс. га).

«В первую очередь космомониторинг охватывает лесничества с высоким уровнем использования лесов, наибольшими объемами заготовки древесины и высокой долей арендованных лесных участков. Усовершенствованная технология обработки космоснимков позволяет выявлять незаконную рубку даже размером в 10 соток», — добавил Павел Лебедев.

Владимир Зубарев