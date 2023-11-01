Джо Байден предложил Курта Кэмпбелла на пост замглавы Госдепа США

Президент США Джо Байден внес в Сенат кандидатуру Курта Кэмпбелла на пост заместителя госсекретаря США. Информация об этом опубликована пресс-службой Белого дома. На данный момент должность врио замгоссекретаря США занимает Виктория Нуланд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Курт Кэмпбелл в 2013 году

Фото: Shizuo Kambayashi, File / AP Курт Кэмпбелл в 2013 году

Фото: Shizuo Kambayashi, File / AP

19 октября Politico со ссылкой на источники писала о намерении Джо Байдена выдвинуть кандидатуру Курта Кэмпбелла на эту должность. По словам источников издания, господин Кэмпбелл «приложил руку практически ко всему», что администрация действующего президента делала в отношении политики в Азии. Один из собеседников Politico отметил, что политика США в отношении Китая также основана на предложениях Курта Кэмпбелла.

С 20 января 2021 года Курт Кэмпбелл занимает должность заместителя помощника президента и координатора по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности. Действующий замгоссекретаря США Виктория Нуланд является помощником по делам Европы и Евразии. В 2011 году она была назначена пресс-секретарем Госдепа США, а в мае 2013 года заняла текущую должность. До начала 2000-х годов госпожа Нуланд занималась в Госдепе вопросами, касающимися России. Кроме того, в 1991–1993 годах работала в посольстве США в Москве.