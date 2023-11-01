Началось рассмотрение иска о национализации курских активов украинской «Конти»

Ленинский райсуд Курска в закрытом режиме начал рассматривать дело о передаче государству активов одного из крупнейших в РФ производителей кондитерских изделий — курского АО «Конти-Рус» (входит в украинскую группу «Конти»). Об этом сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в своем Telegram-канале. Он выразил надежду на то, что суд вынесет решение в пользу РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванов, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванов, Коммерсантъ

Господин Бородин заявил, что ранее обращался в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить эту компанию «на финансирование ВСУ». Он считает, что к «Конти-Рус» имеют отношение украинские олигархи Борис Колесников и Ренат Ахметов.

По данным Rusprofile.ru, АО «Конти-Рус» было зарегистрировано в Курске в 1998 году. Основной вид деятельности — производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий. По собственным данным, компания выпускает продукцию под брендами Bonjour, Super Kontik, Do, Тimi, Konti, Konti life, «Джек», «Золотая лилия», «Живинка», Merletto, Amour, Esfero. Уставный капитал — 155,7 млн руб. Данные об учредителях не опубликованы. Управляется курским ООО «Промт» Александра Сиделина. Выручка «Конти-Рус» в 2022 году составила 15 млрд руб., чистая прибыль — 181 млн руб., в 2021-м — 12 млрд руб. и 190 млн руб. Госконтрактов на счету компании нет. В процессе банкротства она не находится.

Как Украина запрещала ввоз кондитерских изделий «Конти-Рус» в 2015 году — в материале «Ъ» «Украинские власти наносят "конфетный" удар».

Алина Морозова

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